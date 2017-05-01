«Хватит спрашивать, есть ли у меня наручники». Женщины-полицейские рассказывают о своей работе

Женщины-полицейские рассказали на сайте анонимных признаний Whisper, с чем сталкиваются на службе, как их работа меняет взгляды на жизнь и как к ним относится общество.

Десятки женщин, работающих в полиции, рассказали о своём опыте работы и как годы службы меняют сознание.

«Я видела много жуткого. Я стала нереальным параноиком. Каждый раз, когда моя 19-летняя дочь идёт в клуб, я готовлюсь писать заявление о пропаже человека. Это плохое поколение».

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Часть признаний касается личной жизни женщин-копов.

"Больше всего хочу знать, почему на меня не западают парни: потому что я женщина-полицейский и их это пугает, или потому что я непривлекательная. Мне кажется, будучи женщиной-копом, мне надо начать встречаться с бодибилдером или мастером боевых искусств, потому что я устала быть защитником в отношениях. Я встречаюсь только с другими копами или военными. Между нами есть понимание, которое другим недоступно. Я одинокая женщина-полицейский. Я постоянно удивляюсь, почему люди, которых я арестовываю, с кем-то встречаются, а я всё ещё одна. Потом я вспоминаю: я не собираюсь соглашаться на меньшее!"

Дети и семья, как оказалось, для многих являются сложным вопросом.

«Я только что вышла из декретного отпуска, после того как родила моего первого ребёнка. Мне никогда не было так страшно возвращаться на работу. Мой ребёнок зависит от меня. У неё есть письмо на случай, если я погибну на службе. Будучи 23-летней женщиной-копом, я боюсь, что будущие дети и семья разрушат мою карьеру».

Если вы думали, что полицейская форма на женщине смотрится красиво, подумайте ещё раз.

«Должна сказать, что моя форма — самое неудобное, что можно придумать на свете».

А ещё не стоит флиртовать с женщиной-копом, когда у вас проблемы.

«Да, я женщина-коп. Нет, мне не легче, чем моим коллегам-мужчинам. Чтоб вы знали, когда вы говорите «арестуй меня, я был плохим мальчиком», это не смешно, это тупо. И я это слышу каждые пять минут. Обожаю видеть выражение лица у мужчин, когда им в глаза смотрит красивый коп. Я ставлю вас на колени. Буквально. Прекратите спрашивать, есть ли у меня наручники. Это как у бейсболиста спрашивать, есть ли у него бита и перчатка. Это как бы часть работы, и это не прикольно».

Кстати, быть женщиной — это не часть работы.

«Бесит, когда люди видят меня в форме и спрашивают: «Так ты женщина-коп?» 1. Да. Именно поэтому я и надела форму. 2. Я просто коп. «Женщина» не стоит в описании моей работы».

И не стоит забывать, что профессия полицейского очень опасна.

«Сегодня в меня пятый раз стреляли, и я выжила».