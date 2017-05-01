«Мне никогда не было так страшно». Пассажиры авиарейса пострадали из-за редкого природного явления

 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Пассажиры самолёта «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бангкок, пострадали из-за редкого природного явления под названием «зона турбулентности ясного неба».

Все, кто не был пристёгнут, вылетели в проход. Самолёт Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU270 из Москвы в Бангкок, уже готовился заходить на посадку, когда попал в зону кратковременной сильной турбулентности.

Но табличка «пристегните ремни» ещё не зажглась, у экипажа не было возможности предугадать это и предупредить пассажиров, объясняют в авиакомпании.

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Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «турбулентность ясного неба».

Её основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью,

где метеорологический радиолокатор не может уловить её приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

Один из пассажиров рейса опубликовал видео из самолёта, где видны последствия попадания в такую зону. Некоторые пассажиры стоят или сидят, другие лежат в проходе, повсюду валяется еда и напитки.

Один из пассажиров рейса опубликовал видео из самолёта, где видны последствия попадания в такую зону. Некоторые пассажиры стоят или сидят, другие лежат в проходе, повсюду валяется еда и напитки.

«Три часа назад я был в самолёте, который летел из Москвы в Бангкок, из ниоткуда возникла зона турбулентности, и она была настолько сильной, что расшвыряла людей как сумасшедшая.

Повсюду кровь, сломанные кости, носы, открытые переломы, дети с разбитыми головами, я могу долго продолжать.

Слава богу, мы живы! Надеюсь, «Аэрофлот» обо всех позаботится. Могу честно сказать, мне никогда не было так страшно. Мы в порядке».

Как уже сообщал Русский TVNET, заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, рассказал

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», - сообщил дипломат. По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку. «Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут»,

- рассказал Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке.

«Двоим пострадавшим сейчас проводится операция», - уточнил он.

При этом источник в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 по Риге, сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек.

«Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации», - сообщил он, уточнив, что «больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера».




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