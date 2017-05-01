Киев нашел украинский Крым на Booking.com

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На Украине утверждают, что туристический сервис Booking.com исправил информацию относительно территориальной принадлежности Крымского полуострова. С таким заявлением выступила прокуратура Автономной Республики Крым (АРК). Она входит в структуру Генпрокуратуры Украины и находится в Киеве.

«Сейчас на веб-сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина», — приводит портал фрагмент из сообщения украинского ведомства.

По его данным, компания также учла другие замечания. В частности, она предприняла ряд мер, позволяющих предотвратить использование сайта для бронирования туристических поездок в Крым, отметила прокуратура АРК.

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В то же время российские пользователи Booking.com при бронировании гостиниц не видят данных о принадлежности полуострова к Украине: после информации о конкретном населенном пункте есть только приписка «Крым». При просмотре расположения отеля на карте также можно увидеть изображение государственной границы между регионом и украинской территорией (по всей видимости, это зависит от региона, в котором находится использующий сайт человек — прим. портала).

В декабре 2016 года сообщалось, что на Украине открыли уголовное производство в отношении Booking.com за предоставление возможности бронировать гостиничные номера в Крыму.

Крым и Севастополь воссоединились с РФ в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве же считают вопрос крымского статуса закрытым.

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