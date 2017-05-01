Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз должен реформироваться или Франция может покинуть его. О возможной перспективе Frexit Макрон заявил в интервью BBC.

Политик напомнил о своей проевропейской позиции и о том, что в ходе предвыборной кампании он выступал в защиту европейских идей и европейской политики.

Макрон отметил, что, несмотря на это, он должен прислушиваться к мнению французов, которые «очень сердиты сегодня».

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По словам кандидата в президенты Франции, было бы предательством допустить, чтобы ЕС продолжал функционировать в нынешнем состоянии.





























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Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал французов не отказываться от единой Европы.

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам Макрон набрал 24,01% голосов, а кандидат на пост президента Франции от Национального фронта Марин Ле Ле Пен − 21,3%. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 7 мая.

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