Во Франции осквернена могила знаменитой актрисы

Неизвестные сдвинули мраморное надгробие и раскрыли могилу известной актрисы Роми Шнайдер, похороненной на кладбище Буасси-сен-Авур недалеко от Парижа.

Неизвестные осквернили могилу знаменитой немецко-французской актрисы Роми Шнайдер, умершей в 1982 году и похороненной на кладбище Буасси-сен-Авур недалеко от Парижа. Как сообщило в понедельник, 1 мая, агентство AFP, вандалы сдвинули мраморное надгробие, раскрыв таким образом могилу актрисы. «Других разрушений не установлено», - заявил представитель местных правоохранительных органов.

Роми Шнайдер, настоящее имя которой Розмари Магдалена Альбах-Ретти (Rosemarie Magdalena Albach-Retty), родилась в 1938 году в Вене. Она получила известность, сыграв в конце 1950-х императрицу Елизавету Австрийскую в трилогии «Сисси». В 70-е годы Шнайдер была одной из самых успешных актрис европейского кино, ее фильмография насчитывает десятки кинофильмов.

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Роми Шнайдер снималась у таких выдающихся режиссеров как Лукино Висконти, Клод Соте и Анджей Жулавски.

Актриса была дважды удостоена премии французского кинематографа «Сезар» за лучшие женские роли:

в 1975 году - за фильм «Главное - любить» и в 1978 году - за картину «Простая история». В 2008 году ее посмертно еще раз наградили этой же премией - за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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