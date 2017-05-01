Трамп прервал интервью сразу после вопроса об Обаме

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп прервал интервью американскому телеканалу CBS сразу после вопроса об экс-президенте страны Бараке Обаме.

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Журналист спросил американского лидера о сообщении в твиттере, в котором Трамп назвал Обаму «плохим и больным парнем» за якобы прослушку Трамп-Тауэр — штаб-квартиры предвыборной кампании республиканца во время президентских выборов в США 2016 года.

«У меня есть свое мнение. У вас может быть ваше», — отреагировал президент на вопрос.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: President Trump's interview in the Oval Office: Full Transcript

Журналист настоял на содержательном ответе, заявив, что мнение Трампа важно, так как он глава государства.

«Достаточно. Спасибо», — резюмировал американский лидер.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке сената США окончательно опроверг данные о «прослушке» Трампа.

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