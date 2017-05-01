Трамп прервал интервью сразу после вопроса об Обаме

Президент США Дональд Трамп прервал интервью американскому телеканалу CBS сразу после вопроса об экс-президенте страны Бараке Обаме.
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Журналист спросил американского лидера о сообщении в твиттере, в котором Трамп назвал Обаму «плохим и больным парнем» за якобы прослушку Трамп-Тауэр — штаб-квартиры предвыборной кампании республиканца во время президентских выборов в США 2016 года.
«У меня есть свое мнение. У вас может быть ваше», — отреагировал президент на вопрос.
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Журналист настоял на содержательном ответе, заявив, что мнение Трампа важно, так как он глава государства.
«Достаточно. Спасибо», — резюмировал американский лидер.
Ранее сообщалось, что комитет по разведке сената США окончательно опроверг данные о «прослушке» Трампа.Еще по этой теме