СМИ: Из-за турбулентности над небом Бангкока пострадали не только пассажиры

Нескольким членам экипажа рейса «Аэрофлота» Москва — Бангкок также понадобилась медицинская помощь после инцидента с турбулентностью. Ранее сообщалось, что пострадали только пассажиры.

Как передает «Интерфакс», к медикам в Таиланде обратились трое бортпроводников. Они получили множественные ушибы. Серьезных травм у них не обнаружили, и госпитализация не потребовалась.

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Самолет Boeing попал в зону «турбулентности ясного неба» за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока. В результате пострадали 27 человек. По предварительным данным, они не были пристегнуты во время полета.

Список раненых опубликован на сайте посольства РФ в Таиланде. Сейчас в больнице находятся 15 россиян, в том числе один ребенок.

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