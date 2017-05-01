Первомай в Стамбуле: более 200 задержанных

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Стамбуле в понедельник, 1 мая, турецкие спецназовцы задержали по меньшей мере 207 человек во время демонстраций, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы губернатора Стамбула, передает Reuters.

«Всего были задержаны 207 человек, изъято около 40 бутылок с зажигательной смесью, 17 ручных гранат, 176 фейерверков и плакаты с антиправительственными призывами», – говорится в заявлении.

Сообщается, что силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Реклама

Видео


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами Wo&Men

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» наслаждается солнцем в Майами

Семенович ошеломила своими реальными параметрами Showbiz

Семенович ошеломила своими реальными параметрами

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком Wo&Men

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком

Настоящая мечта на колесах Hi-Tech

Настоящая мечта на колесах

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов» Showbiz

Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 