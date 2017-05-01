Первомай в Стамбуле: более 200 задержанных

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В Стамбуле в понедельник, 1 мая, турецкие спецназовцы задержали по меньшей мере 207 человек во время демонстраций, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы губернатора Стамбула, передает Reuters.