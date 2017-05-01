В Индонезии умер человек, утверждавший, что ему было 146 лет

В индонезийской провинции Центральная Ява умер мужчина, утверждавший, что ему было 146 лет, сообщает Русская служба BBC.

Долгожителя звали Содимеджо, он был также известен под именем Мба Гхото (дедушка Гхото) и, согласно документам, появился на свет в декабре 1870 года.

Хотя в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась только в 1900 году и в дату рождения нередко закрадывались ошибки, тем не менее местные власти заявили журналистам BBC, что документы Содимеджо были подлинными.

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12 апреля дедушку Гхото положили в больницу из-за ухудшения здоровья, но через шесть дней он выписался и вернулся домой. «После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды», - сказал внук дедушки Гхото Суянто. К сожалению, последующие два дня долгожитель питался в таком режиме, а потом вовсе отказался от еды и воды и вскоре умер.

В 2016 году дедушка Гхото рассказывал, что секрет его долголетия кроется в терпении. «Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят», - добавил он. При этом Содимеджо всю жизнь курил. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.

Дедушку Гхото похоронили 1 мая на местном кладбище, причем участок он купил сам еще несколько лет назад. Надгробие тоже было подготовлено задолго до его смерти.

Две недели назад, 15 апреля, в Италии скончалась старейшая женщина в мире - Эмма Морана, отметившая 117 лет. Официально она была единственным человеком, заставшим XIX век.

На данный момент самым старым мужчиной в мире официально является, судя по всему, Исраэль Кристал из Хайфы, родившийся в 1903 году. Его признали таковым 19 января 2016 года.