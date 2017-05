Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто. Сильное задымление вызвало нарушения в движении автомобилей и метрополитена.

По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.

В полиции полагают, что инцидент не связан с терроризмом.

.@CBCNews I swear in this one.

This was 20 seconds after first explosion. I had just walked across those grates. pic.twitter.com/MoJj4Aa10w— mike amsterdam (@plutoisnumber9) 1 мая 2017 г.