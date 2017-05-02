В Колумбии разбился самолет: погибли восемь военных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

В результате крушения самолет в Колумбии погибли восемь военнослужащих, передает El Tiempo.

Военный самолёт Cessna потерпел крушение недалеко от города Факататива в департаменте Кундинамарка к северо-западу от Боготы.

По предварительным данным, он зацепился за телекоммуникационную антенну.

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Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Наша солидарность с родственниками погибших при крушении самолёта в Кундинамарке. Восемь человек погибли», — написал Сантос в Twitter.

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