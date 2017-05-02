Скоростной поезд сошел с рельсов в Германии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В немецком городе Дортмунд возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов высокоскоростной поезд, сообщает местная полиция в Twitter.

В аварию попал поезд ICE-945, следовавший из Дюссельдорфа в Берлин.

Всего с рельс сошло три вагона, все пассажиры поезда были эвакуированы, на место происшествия был выслан вертолет.

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В результате аварии легкие травмы получили два пассажира, один из которых был госпитализирован.

Причины произошедшего пока не установлены. Вокзал Дортмунда временно закрыт.

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