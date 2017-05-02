США сменили дизайн грин-карт для защиты от подделок

Служба гражданства и иммиграции США выпустила новые грин-карты с системой защиты от подделки. Выпуск начался с 1 мая, сообщает «Голос Америки».

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Особенностями грин-карты нового образца стали уникальная графика и цветовая палитра, изображение статуи Свободы в преимущественно зеленых тонах, голографические изображения, а также печать фото владельца с обеих сторон. На карте нового образца больше не будет подписи владельца и оптической полосы на обороте.

Смена дизайна стала частью программы по усилению контроля по выполнению иммиграционного законодательства и борьбы с мошенничеством.

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Правила выдачи грин-карт остаются прежними.

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