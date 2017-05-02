Американский министр назвал ракетный удар США по Сирии «развлечением после ужина»

Ракетный удар США по Сирии был «развлечением после ужина». Такое мнение высказал министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, передает The Hill.

Росс напомнил, что удар по базе Шайрат был нанесен, когда американский президент Дональд Трамп принимал у себя в резиденции в Мар-а-Лаго председателя КНР Си Цзиньпина, находившегося в США с официальным визитом. «Когда подавали десерт, президент сказал господину Си, что ему есть, что сообщить, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии», — добавил министр.

7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ответ на атаку с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля, в организации которой мировая общественность обвинила президента Сирии Башара Асада.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.