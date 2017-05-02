Эксперт: России следовало бы делиться с НАТО информацией об учениях

Российские военные на учениях
 

Российские военные на учениях. Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

России следует делиться в Совете НАТО-Россия информацией о предстоящих крупных учениях «Запад-2017» и других военных учениях, сказал в интервью агентству BNS генеральный директор директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Я склонен думать, что высшее руководство хотело бы деэскалировать напряжение между Россией и Западом, но скептически относится к намерениям другой стороны», - сказал Кортунов, который в мае примет участие в конференции Леннарта Мери в Таллине.

По его словам, многое зависит от общей способности Москвы и Запада придать новый импульс работе Совета Россия-НАТО. «Россия должна будет в нем делиться с НАТО информацией о «Западе-2017» и других учениях. Текущая ситуация является вызовом не только для Москвы, но и для Брюсселя», - сказал эксперт в ответ на вопрос BNS о том, следует ли ждать от «Запада-2017» проведенных в целях обороны прозрачных учений или демонстрации силы.

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«С одной стороны, НАТО нуждается в более тесном общении с Россией, чтобы снизить риск случайного столкновения, нечаянной эскалации и прочего. С другой стороны, НАТО не хочет возвращаться к обычному общению с Россией», - сказал Кортунов.

По словам главы РСМД, сложно найти необходимый баланс между обороной, сдерживанием и диалогом.

Он напомнил, что российское руководство не является монолитным. «В Москве в игре участвуют различные конкурирующие институционные интересы, личные амбиции и политические цели. МИД не может обладать теми же приоритетами, что и Министерство обороны», - сказал Кортунов.

Конференция «Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть», которая пройдет с 12 по 14 мая, будет посвящена реальным кризисам, с которыми столкнулся мир, и поискам возможностей, которые эти кризисы могут предоставить.

В поиске ответов на стратегические вызовы, с которыми столкнулся западный мир, примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинистё, верховный уполномоченный ЕС по внешней политике Федерика Могерини, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, министр по европейским делам Италии Сандро Гоци, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, экс-глава МИД Индии Канвал Сибал и многие другие.

Наряду с политиками и представителями аналитических центров в дискуссиях примут участие гражданские активисты из России, Белоруссии и Украины.

На темы эпохи постправды и информационной войны будут рассуждать такие активно участвующие в социальных СМИ журналисты как Майкл Вайсс и Ахмед Рашид. О новой иностранной политике правительства США будут говорить в том числе вице-президент «Ford» Стивен Биган и писатель и журналист Сара Кендзиор. Обсуждаться будут будущее ЕС, влияние популизма на демократию, растущая воинственность России в информационном и киберпространстве, продолжающийся конфликт в Сирии, рост влияния Китая - темы, которые требуют не только ответов, но и принципиальных адаптации и изменений в нынешнем миропорядке.

Конференция начинается в 16.30 часов 12 мая и закончится около полудня 14 мая.


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