Ограбление почты в Риге: полиция задержала возможного преступника

 

Фото: Kaspars Meinerts, TVNET

Государственная полиция по подозрению в трех вооруженных грабежах задержала 1979 года рождения мужчину. Правоохранительные органы обладают информацией, что этот человек в апреле, вероятно, ограбил два ломбарда, а также почтовое отделение. мКак уже сообщалось ранее, на прошлой неделе, в четверг вечером в Риге было ограблено 45 почтовое отделение. Она добавила, что во время ограбления на почте находились несколько человек, но никто из них не пострадал. Об этом сообщила представитель VAS «Latvijas Pasts» Гундега Варпа.

14 и 22 апреля были ограблены два ломбарда, которые находятся в центре Риги и на Тейки. В обоих случаях в заведение заходил мужчина и запугивал людей пистолетом, а послу опустошал кассовый аппарат. В целом из двух ломбардов было украдено 2000 евро.

В свою очередь, 27 апреля на ул. Катринас дамбис, 22 в районе Петерсала в результате вооруженного нападения в 45-м почтовом отделении было похищено около 280 евро.

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Выяснив место нахождение грабителя, 30 апреля работники полиции задержали мужчину 1979 года рождения.

В Риге ограбили 45-е почтовое отделение

Фото: В Риге ограбили 45-е почтовое отделение0

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