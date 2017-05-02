Навальный признал, что на 80% ослеп одним глазом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный обратится в прокуратуру с заявлением о бездействия правоохранительных органов по факту нападения на него.

«Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает. Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время: скрыться; договориться; уничтожить улики и следы; и тд», - написал Навальный - сообщает портал topnews.ru

Что касается зрения, Навальный пишет, что ему диагностирован химический ожог правого глаза средней степени. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения и пока это не является необратимым.

Реклама

Как сообщалось ранее неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил Навального зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на политика с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

Еще по этой теме
Появилось видео нападения на Навального с зеленкой

Появилось видео нападения на Навального с зеленкой

Навальный заявил, что может ослепнуть на один глаз от зеленки

Навальный заявил, что может ослепнуть на один глаз от зеленки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 890999 EUR

reklama.vesti.lv

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой Showbiz

Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья Showbiz

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально! Showbiz

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально!

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

В России окончательно запретили Rutracker Hi-Tech

В России окончательно запретили Rutracker

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 