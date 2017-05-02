Навальный признал, что на 80% ослеп одним глазом

Оппозиционер Алексей Навальный обратится в прокуратуру с заявлением о бездействия правоохранительных органов по факту нападения на него.

«Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает. Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время: скрыться; договориться; уничтожить улики и следы; и тд», - написал Навальный - сообщает портал topnews.ru

Что касается зрения, Навальный пишет, что ему диагностирован химический ожог правого глаза средней степени. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения и пока это не является необратимым.

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Как сообщалось ранее неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил Навального зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на политика с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

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