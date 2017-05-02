Ле Пен пообещала отказаться от евро в случае избрания президентом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена снова сделать франк национальной валютой страны. Об этом политик рассказала в интервью Reuters.

По ее словам, полный отказ от евро она осуществит в течение двух лет после назначения на пост президента.

«Ле Пен надеется, что французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту», — гласит выдержка из интервью.

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Глава «Нацфронта» уверена, что «национальная валюта будет лучше защищать накопления французов» в то время, как французский «эстеблишмент» хочет «запугать» избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.

Во втором туре выборов 7 мая Ле Пен поборется с экс-министром экономики страны Эммануэлем Макроном, который в первом туре обладал незначительным преимуществом голосов.

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