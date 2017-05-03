Путин и Трамп поговорили по телефону

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа глав государств стала третьей с момента инаугурации американского президента.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость», — отмечается в сообщении.

Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что министр иностранных дел России и государственный секретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

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«Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Глава российского государства призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы», — подчеркнули в Кремле.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7—8 июля в Гамбурге.

Беседа носила деловой и конструктивный характер, добавили в заключение в Кремле.

Ранее днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в графике главы российского государства Владимира Путина запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тем самым он подтвердил соответствующее сообщение из Вашингтона.

Личной встречи двух президентов пока не было.

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