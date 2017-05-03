Клинтон обвинила российских хакеров и ФБР в своем проигрыше на выборах

Экс-кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон объяснила свой проигрыш на президентских выборах в США действиями российских хакеров и главы ФБР Джеймса Коми. В интервью CNN она также назвала себя «частью сопротивления» президенту Дональду Трампу.

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«Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом», - заявила она. 28 октября 2016 года глава ФБР уведомил конгресс, что бюро снова расследует использование Клинтон частного почтового сервера в бытность госсекретарем.

Также она заметила, что хакеры, которых она считает российскими, обнародовали электронную почту главы ее избирательной кампании Джона Подесты, передает ВВС.

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«Я бы победила, если бы письмо Джеймса Коми и российское использование WikiLeaks не заронили сомнение в умы многих людей»,

- сказала Хиллари Клинтон. Она назвала это «беспрецедентным вмешательством» со стороны иностранного лидера, который не является ее поклонником.

Также, как отмечает Reuters, Клинтон утвердительно ответила на вопрос о том, не стало ли женоненавистничество одной из причин ее поражения.

Во время интервью Клинтон постоянно критиковала Дональда Трампа, не оставив никаких сомнений, что она против как его решений, так и стиля его жизни: «Я вновь стала активистом, и я - часть сопротивления».

Американские спецслужбы давно обвиняют Россию в кибератаках - в частности, во взломе серверов Нацкомитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании в США. В октябре спецслужбы США выпустили совместное обращение, в котором впервые официально назвали Россию инициатором кибератак на американские политические структуры. Кремль последовательно отрицает свою причастность к этим действиям.

Сам Трамп долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс. Он настаивает на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу на выборах.

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