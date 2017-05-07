Сегодня - судьбоносные выборы президента Франции: Европа затаила дыхание

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. Излишне говорить, что эти выборы важны не только для самих французов, но и, с учетом внешнеполитических приоритетов кандидатов, в огромной степени для всего Евросоюза и России. Как сказал в интервью Русскому TVNET известный журналист и телеведущий Владимир Познер, это будут судьбоносные выборы.

Как известно, по итогам состоявшегося две недели назад первого тура голосования во второй вышли экс-министр экономики и кандидат от независимого движения «Вперед!» Эммануэль Макрон (24,01% голосов) и лидер правопопулистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 21,3%) . При этом двум кандидатам отдают предпочтение принципиально разные слои общества.

Вообще же, как отметил накануне первого тура выборов в интервью Русскому TVNET советский, российский и американский журналист и телеведущий Владимр Познер, эти выборы президента Франции имеют судьбоносное значение. «Если победит Марин Ле Пен, а шансы у нее, несоменно, есть, то последствия даже трудно предсказать,

но можно ожидать, что Франция выйдет из Европейского Союза, а это уже будет полный крах ЕС.

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Я бы не сказал, что у нее очень высокие шансы, но они есть. Во втором она, скорее всего проигрывает, потому что остальные партии будут отдавать свои голоса ее противнику, которым, скорее всего, будет Эммануэль Макрон. То есть выиграет или проиграет Марин Ле Пен, имеет судьбоносное значение», - сказал Познер.

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Как отмечается, трудно найти более несхожие взгляды, чем у этих политиков. Макрон - сторонник евро и Евросоюза, критично настроенный по отношению к политике Кремля, который отвечает ему взаимной антипатией («агент американской банковской системы»).

Ле Пен же, наоборот, незадолго до выборов была в Москве, призывает к сближению с Кремлем, отмене санкций против российского руководства. Она выступает за возвращение французского франка, закрытие границ для мигрантов, а также поддерживает смертную казнь.







































































































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Ле Пен: антиглобализм, протекционизм, исламофобия

Как отмечает Deutsche Welle, по взглядам и политическим методам Марин Ле Пен во многом схожа с Дональдом Трампом. Оба - националисты, антиглобалисты, приверженцы протекционизма и изоляционизма, сторонники антилиберальных, ксенофобских и особенно исламофобских взглядов. Оба позиционируются как внесистемные политики, как подлинные представители народа и противники истеблишмента, хотя являются его частью. Оба склонны к вождизму и семейственности.

Однако, в отличие от Трампа, Марин Ле Пен сейчас пока легче: она не обременена административной ответственностью, а потому

может в пылу предвыборной борьбы выдвигать самые разные лозунги, в том числе трудновыполнимые и даже просто нереалистичные.

Например, она призывает отказаться от валюты евро и вернуться к франку. О том, как подобная денежная реформа отразится на экономике страны, на обслуживании огромного госдолга, на сбережениях и покупательной способности населения, она, равно как и евроскептики в других странах еврозоны, избирателям не поясняет.

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Давний и последовательный противник Евросоюза

Как и Трамп, Ле Пен обещает сделать свою страну вновь великой и в экономической политике нацелена на протекционистскую защиту отечественных производителей. Однако членство в Евросоюзе не предполагает протекционизма. Поэтому «Национальный фронт» призывает к выходу из ЕС и в случае победы на президентских выборах обещает в течение полугода провести референдум о Frexit по примеру британского Brexit.

Еще один пункт программы - выход из Шенгенского соглашения о свободном передвижении внутри ЕС и восстановление пограничного контроля с соседними странами. Это должно способствовать другой стратегической цели Марин Ле Пен наряду с выходом из ЕС - резкому сокращению числа иммигрантов. В этом пункте она тоже очень похожа на нынешнего американского президента.

Однако, в президентском кресле Марин Ле Пен так легко не откажется, к примеру, от скептического отношения к НАТО или симпатий к Путину, как это сделал Трамп. У пророссийского курса французских националистов - довольно прочная основа: в президенте РФ

их привлекает и авторитаризм, и имперскость, и антилиберальная повестка, и антиамериканизм, который широко распространен во Франции.

В ходе последних теледебатов Ле Пен выступила за широкие связи с Россией и против новой «холодной войны». «У нас нет никаких причин вести холодную войну с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна», – сказала она.





























































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«Убежденный европеец»

Во Франции Макрон опирается на различные политические группы. Он основал политическую партию, за пару месяцев привлек на свою сторону около 190 тысяч активистов. Он единственный смог внятно и прямо объяснить французам, что без Европы у Франции ничего не получится, отметил политолог в интервью Deutschlandfunk.

Макрон действительно убежденный европеец. В прошлом году в одном из интервью он заявил: «На все вызовы мы должны найти соответствующий европейский ответ, ведь противостоять этим проблемам можно только на европейском уровне». По мнению политика,

задача Франции и Германии состоит в том, чтобы углубить европейскую интеграцию в сферах финансов, экономики, миграционной политики и политики безопасности.

Однако, накануне второго тура выборов Макрон выступил с неожиданным заявлением. В интервью Би-би-си он заявил, что хотя и убежден, что членство в ЕС чрезвычайно важно для народа Франции, Евросоюз должен быть реформирован. «Мы должны принимать факты, слушать наш народ и услышать, что он очень недоволен, и что дисфункция ЕС продолжаться не может», - сказал он.

«Я считаю, что с первого же дня [моего президентства] у меня будет мандат добиваться глубоких реформ Европейского союза и нашего европейского проекта».

По его словам, было бы «предательством» позволить Евросоюзу функционировать, как прежде.

"Я не хочу этого. Потому что затем у нас будет "фексит", или же нам опять придется иметь дело с "Национальным фронтом".

Либеральные цели и большая любовь

В случае своей победы на президентских выборах Макрон планирует урезать госрасходы на 60 миллиардов евро и сократить 120 тысяч госслужащих. При этом он собирается инвестировать 50 миллиардов евро в программы развития - например, в проекты по защите климата.

Кроме того, независимый кандидат в президенты обещает вновь уменьшить продолжительность ныне 35-часовой рабочей недели и сделать страхование на случай потери работы доступным для новых категорий трудящихся. Вместе с тем от безработных будут активнее требовать заниматься поиском трудоустройства. Налог с предприятий должен сократиться с 33,3 до 25 процентов, а численность полиции и армии - возрасти.







































Aizvērt Во Франции молодежь протестует против обоих кандидатов в президенты AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Помимо прочего Макрон - настоящий гуманист, который убежден, что «беженцы - стойкие и передовые люди». Он, в частности, особенно хвалил миграционную политику немецкого канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявив, что

тем самым она спасла достоинство всей Европы.

Как пишет Deutsche Welle, сама Меркель тоже открыто симпатизирует Макрону. Она не считает излишним оказать своему фавориту предвыборную помощь.

«Все зависит, разумеется, от решения французских избирателей, в процесс принятия которого я не вмешиваюсь, - заявила Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

- Но я не скрываю, что была бы рада, если бы Эмманюэль Макрон выиграл,

поскольку он выступает за последовательную проевропейскую политику».

С речами для политических выступлений 39-летнему политику нередко помогает жена. «К счастью, я ей за это не платил», - пошутил как-то Макрон, намекая на скандал с фиктивным трудоустройством супруги своего конкурента Франсуа Фийона. Макрон уже десять лет женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Троньё, в которую влюбился еще в школе. Супруга на 24 года старше политика и имеет детей от первого брака и нескольких внуков.

Прогнозы: победин Макрон, но Ле Пен не остановится!

В ходе второго тура выборов президента Франции, скорее всего, победит кандидат-центрист, лидер движения «Вперед»Эмманюэль Макрон. По данным опросов, проведенных за два дня до голосования компаниями Harris Interactive и Odoxa, в ходе второго тура выборов президента Франции, скорее всего, победит кандидат-центрист, лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Отмечается, что Макрон может набрать во втором туре 62% голосов, а его соперница от «Национального фронта»Марин Ле Пен- 38%.

Опрос Odoxa для журнала Le Point проводился 4 мая при участии 998 респондентов, опрос Harris Interactive для LCP TV - в период со 2 мая по 5 мая среди 4991 респондента.

По мнению политологов, вероятное поражение не остановит Марин Ле Пен.

«Национальный фронт» с его харизматичным лидером - явление в политической жизни Франции не временное, а постоянное.