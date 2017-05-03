Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро за Brexit. Об этом заявил министр по выходу королевства из Европейского союза Дэвид Дэвис, передает Reuters.

«Нам нужно подробно обсудить, каковы наши права и обязанности», — пояснил он. Министр также отметил, что пока британское правительство не получило от Брюсселя информации о том, какую конкретно сумму нужно заплатить за выход из ЕС.

The Financial Times ранее написала, что Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро.

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27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель предупредила британцев, чтоб они не обольщались насчет своих прав в ЕС после Brexit.

«Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза, — объявила канцлер, выступая в бундестаге. — Я должна сказать сейчас как можно более ясно, потому что, как я вижу, в Британии некоторые питают определенные иллюзии — это пустая трата времени».

Глава немецкого правительства также заявила, что финансовые обязательства Лондона перед ЕС будут обсуждаться на первом этапе переговоров.

28 марта премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

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