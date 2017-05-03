Командующий НАТО в Европе попросил больше танков для «сдерживания» России

Командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что США нуждаются в большем количестве танковых соединений в Европе, чтобы противостоять «российской агрессии». Об этом он сообщил на заседании сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям, отмечает The Hill.

По его словам, у России в европейской части есть помимо прочего и тяжелая техника.

«И чтобы наше военное присутствие было надежным и правильно выстроенным, нам нужно больше танковых соединений... чтобы быть уверенными, что у нас хватает сил для сдерживания России», — сказал Скапаротти.

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В марте командующий НАТО уже заявлял, что в Европу необходимо перебросить «больше войск» из-за России.

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