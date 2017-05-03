Командующий НАТО в Европе попросил больше танков для «сдерживания» России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что США нуждаются в большем количестве танковых соединений в Европе, чтобы противостоять «российской агрессии». Об этом он сообщил на заседании сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям, отмечает The Hill.

Еще по этой теме

По его словам, у России в европейской части есть помимо прочего и тяжелая техника.

«И чтобы наше военное присутствие было надежным и правильно выстроенным, нам нужно больше танковых соединений... чтобы быть уверенными, что у нас хватает сил для сдерживания России», — сказал Скапаротти.

Реклама

В марте командующий НАТО уже заявлял, что в Европу необходимо перебросить «больше войск» из-за России.

Еще по этой теме
Польский историк: контингент НАТО в cтранах Балтии — не угроза для России

Польский историк: контингент НАТО в cтранах Балтии — не угроза для России

Минобороны нужно 8,9 млн евро на размещение международного батальона НАТО

Минобороны нужно 8,9 млн евро на размещение международного батальона НАТО

Истребители НАТО из-за российских самолетов установили новый рекорд

Истребители НАТО из-за российских самолетов установили новый рекорд


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

Глава Tesla нашел спасение от пробок на дороге Hi-Tech

Глава Tesla нашел спасение от пробок на дороге

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально! Showbiz

ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально!

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо Showbiz

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья Showbiz

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 