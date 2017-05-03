Украинские националисты назначили на 9 мая акцию «Смертный полк»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yuri Smityuk / TASS

Лидер Организации украинский националистов Николай Кохановский призвал киевлян выйти 9 мая на акцию «Смертный полк». Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 3 мая.

«Друзья, не допустим ватного («ватниками» на Украине пренебрежительно называют отстаивающих пророссийские взгляды) шабаша 9 мая в Киеве! Добровольческое движение ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков. 9 мая коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берете свои истоки из Московии и носит название «Бессмертный полк»», — написал Кохановский.

По его словам, в прошлом году «это шествие обозначилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками коммуняк разорвать наш красно-черный флаг борьбы (флаг украинских националистических движений)».

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29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8-го и 9-го числа. Как пояснил Шкиряк, вид георгиевской ленты может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».

С 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии. 9 мая на Украине — День Победы, который, однако, после госпереворота зимой 2014 года, игнорируется постмайданными властями.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне.

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