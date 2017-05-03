Момент падения самолета на шоссе в США попал на YouTube

Один из автолюбителей в США запечатлел на видео момент крушения самолета, произошедшего 2 мая в городе Мекилтео в штате Вашингтон на северо-западе страны.

Как пишет телеканал «360», одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение, в процессе которого он задел столб, оборвал электрические провода, пробил топливный бак, после чего, обдав горящим керосином оказавшийся прямо под ним автомобиль, рухнул на землю.

Видео

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Согласно предварительным данным, сразу после взлета из аэропорта Paine Field у воздушного судна отказал двигатель. Пилот выбрал наиболее подходящую площадку и попытался посадить авиалайнер, но ему не хватило высоты для безопасного приземления.

Отмечается, что в результате крушения никто серьезно не пострадал.