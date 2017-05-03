В Эстонии собрались запретить паранджу

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство юстиции подготовило проект поправок, которые бы запретили в Эстонии ношение паранджи (бурки), никаба и других предметов одежды, скрывающих лицо. В ближайшее время проект будет передан на обсуждение в правовую комиссию Рийгикогу.

Еще по этой теме

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в интервью BNS сказал, что Министерство юстиции подготовило свои предложения о запрете на ношение паранджи в общественных местах и предложения эти «могут найти практическое применение».

«В ближайшее время мы передадим их правовой комиссии, комиссия обсудит их и на их основе сделает свой выбор», - пояснил Рейнсалу.

Реклама

По словам министра, ведомство в своем проекте предлагает альтернативные варианты.

«Составляя свой проект, мы проанализировали практику и других стран»,

- добавил Рейнсалу.

В конце февраля Рийгикогу в первом чтении отклонил предложенный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) проект запретить в Эстонии ношение в общественных местах бурки и никаба — предметов одежды, свойственных арабской культуре.

Аналогичный проект обсуждала в начале февраля и правовая комиссия Рийгикогу, которая сочла необходимым продолжить поиск юридически корректного решения в интересах безопасности запретить в Эстонии ношение паранджи в общественных местах.

Еще по этой теме
Паранджа в Латвии: быть или не быть?

Паранджа в Латвии: быть или не быть?

Страуюма: Латвии не нужен «закон о парандже»

Страуюма: Латвии не нужен «закон о парандже»

ПБ: запрет на ношение паранджи может привести к беспорядкам

ПБ: запрет на ношение паранджи может привести к беспорядкам


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь Showbiz

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

TOП-10 самых необычных пещер Латвии Hi-Tech

TOП-10 самых необычных пещер Латвии

Майское солнце: от быстрого загара до ожогов и меланомы Wo&Men

Майское солнце: от быстрого загара до ожогов и меланомы

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки Wo&Men

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки

Законодательство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 