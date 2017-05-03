В Эстонии собрались запретить паранджу

Министерство юстиции подготовило проект поправок, которые бы запретили в Эстонии ношение паранджи (бурки), никаба и других предметов одежды, скрывающих лицо. В ближайшее время проект будет передан на обсуждение в правовую комиссию Рийгикогу.
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- В Германии госслужащим запретят носить паранджу и чадру 23 октября 2016 г.
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Министр юстиции Урмас Рейнсалу в интервью BNS сказал, что Министерство юстиции подготовило свои предложения о запрете на ношение паранджи в общественных местах и предложения эти «могут найти практическое применение».
«В ближайшее время мы передадим их правовой комиссии, комиссия обсудит их и на их основе сделает свой выбор», - пояснил Рейнсалу.
По словам министра, ведомство в своем проекте предлагает альтернативные варианты.
«Составляя свой проект, мы проанализировали практику и других стран»,
- добавил Рейнсалу.
В конце февраля Рийгикогу в первом чтении отклонил предложенный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) проект запретить в Эстонии ношение в общественных местах бурки и никаба — предметов одежды, свойственных арабской культуре.
Аналогичный проект обсуждала в начале февраля и правовая комиссия Рийгикогу, которая сочла необходимым продолжить поиск юридически корректного решения в интересах безопасности запретить в Эстонии ношение паранджи в общественных местах.Еще по этой теме