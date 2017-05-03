Полиция: Интерпол прекратил розыск Януковича

Виктор Янукович
 

Виктор Янукович. Фото: REUTERS/Scanpix

Украинское национальное бюро Интерпола подтвердило, что организация прекратила розыск бывшего президента Виктора Януковича, пишет Украинская правда со ссылкой на спикера полиции Ярослава Тракало.

О том, что Интерпол прекратил розыск Януковича, заявили сегодня адвокаты экс-президента, опубликовав скан официального ответа организации.

Он сообщил, что эта информация поступила в нацбюро от Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

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Он добавил, что эта комиссия также обязала Генеральный секретариат Интерпола

удалить из базы розыска Виктора Януковича и всю информацию в отношении его сына Александра.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола относительно Януковича, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

При этом по поводу причин таких действий Интерпола спикер полиции отметил, что это могут комментировать только в ГПУ.


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