ФБР назвало Россию «крупнейшей угрозой на Земле»

Джеймс Коми
 

Джеймс Коми. Фото: AP/Scanpix

Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия представляет самую большую угрозу на Земле.

Об этом он сказал на сенатских слушаниях о влиянии России на выборы 2016 года в США.

Он отметил, что Россия - «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».

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Джеймс Коми на заседании комитета подтвердил также, что США продолжат проводить задержания россиян в третьих странах. Заданный ему вопрос касался хакеров из России, якобы угрожающих американским правительственным структурам и бизнесу.

«Россия не очень с нами сотрудничает, когда преступники находятся внутри страны. Но они все любят путешествовать, и тогда мы хватаем их и надеваем на них наручники», - сказал директор ФБР.

Коми отметил, что российские власти якобы «имеют отношения» с хакерами и недавний взлом серверов компании Yahoo - «пример этого». «Российские хакеры и разведывательные службы работают вместе. Мы делаем так, чтобы они несли ответственность за такое поведение, в особенности помещая их под стражу, если они находятся за пределами России», - пояснил глава ведомства.


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