В США автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

 

Фото: AP/ScanPix

По меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали, когда автомобиль врезался в посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городе Биллерика. Jeep Cherokee врезался в людей, находившихся в здании, где в этот момент проходил аукцион, после чего врезался в стену, сообщает ТАСС.

В полиции полагают, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем.

«Предварительное расследование места крушения на аукционе Lynnway Auto Auctions в Биллерике указывают на то, что множество человек пострадали и есть жертвы. В настоящий момент нет сведений, свидетельствующих, что причиной инцидента стали умышленные действия или террористический акт.

Реклама

Вся информация и улики указывают на то, что это был несчастный случай», - подчеркнуло управление в своем Twitter.

Органы правопорядка проводят следственные мероприятия. Иных подробностей они пока не раскрывают.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео из жизни панд: полминуты умиления! Wo&Men

Видео из жизни панд: полминуты умиления!

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь Showbiz

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra» Showbiz

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra»

TOП-10 самых необычных пещер Латвии Hi-Tech

TOП-10 самых необычных пещер Латвии

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 