В США автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали, когда автомобиль врезался в посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городе Биллерика. Jeep Cherokee врезался в людей, находившихся в здании, где в этот момент проходил аукцион, после чего врезался в стену, сообщает ТАСС.

В полиции полагают, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем.

«Предварительное расследование места крушения на аукционе Lynnway Auto Auctions в Биллерике указывают на то, что множество человек пострадали и есть жертвы. В настоящий момент нет сведений, свидетельствующих, что причиной инцидента стали умышленные действия или террористический акт.

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Вся информация и улики указывают на то, что это был несчастный случай», - подчеркнуло управление в своем Twitter.

Органы правопорядка проводят следственные мероприятия. Иных подробностей они пока не раскрывают.