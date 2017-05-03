В ЕС не считают финансовые требования к Лондону наказанием

Брюссель настаивает на том, чтобы к моменту выхода из состава Европейского Союза (Brexit) Великобритания выполнила все свои финансовые обязательства. Это требование не является наказанием Лондона либо счетом за Brexit, заявил в среду, 3 мая, глава переговорного процесса со стороны Евросоюза Мишель Барнье.
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По его словам, Лондон, будучи членом ЕС, дал согласие на определенные расходы, которые необходимо осуществить. Требования к Великобритании оценены в сумму от 40 до 100 миллиардов евро.
Не указывая точного размера этих средств, Барнье перечислил некоторые обязательства британских властей в рамках бюджетов Евросоюза с 2014 до 2020 года. В частности, это 3 млрд евро, выделенных ЕС Турции за прием беженцев, экономическая помощь Украине и средства Европейского инвестиционного банка.
Еврокомиссия 3 мая представила свои предложения по переговорам о Brexit,
которые должны начаться в июне после досрочных выборов в Великобритании. В документе указано, что членство Соединенного Королевства в ЕС закончится в 00.00 часов 30 марта 2019 года - спустя ровно два года после того, как британский премьер Тереза Мэй подала официальную заявку на выход страны из ЕС.Еще по этой теме