При взрыве на угольной шахте в Иране погиб 21 человек

 

Фото: AP/Scanpix

На угольной шахте на севере Ирана произошел взрыв. В результате аварии погиб 21 человек, еще 69 получили ранения. Об этом в среду, 3 мая, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в 12:45 по местному времени на шахте Земестан-Юрт, расположенной неподалеку от города Азадшахр (провинция Голестан).

Как отмечает Teheran Times,

власти полагают, что инцидент произошел из-за высокой концентрации метана.

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В середине февраля восемь человек погибли в результате взрыва на угольной шахте «Цзубао» в китайской провинции Хунань. В момент аварии в забое находилось 29 горняков, самостоятельной выйти на поверхность удалось 17 из них.

В ноябре прошлого года при взрыве на угольной шахте в районе города Чунцин (юго-запад Китая) погибли 33 человека. Причиной случившегося стали сразу несколько нарушений норм техники безопасности.


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