В США собираются ограничить влияние России

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который расширяет усилия правительства по противодействию скрытому влиянию России на внутреннюю политику американского государства и других стран. Об этом сообщает Associated Press.

«Палата представителей в среду приняла законопроект о разведывательной политике, который увеличивает усилие против потенциальной скрытой компании влияния России на США и другие страны, а также стремится усилить контроль Конгресса над американскими разведслужбами», – говорится в сообщении.

Двухпартийный законопроект касается ответов на угрозы национальной безопасности, деятельности разведывательного сообщества США, а также его контроля со стороны Конгресса. Документ включает в себя засекреченное приложение, который не обнародуется.

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Ожидается, что в Сенате законопроект будет принят на этой неделе.

Также документ предусматривает противодействие террористическим атакам и должен поспособствовать борьбе с террористами в Ираке, Сирии, Северной Африке и других странах.

Как сообщал Корреспондент.net, командование специальных операций США определяет уровень угрозы со стороны России одним из самых высоких, находящихся в одном списке с вызовами экстремистских и террористических группировок.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию самой большой угрозой для США. По его мнению, американцам нужно взаимодействовать с РФ так, как это было во времена Холодной войны.

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