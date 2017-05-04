Новые столкновения в Венесуэле: более 160 пострадавших

В столице Венесуэлы Каракасе в ходе новой волны массовых протестов в среду, 3 мая, пострадали более 160 человек. В районе Лас-Мерседес в ходе протестов погиб 17-летний юноша.
В районе Чакао бронетранспортер полиции наехал на демонстранта и причинил ему тяжелые травмы. Его жизнь, однако, вне опасности.
Согласно официальным данным, в одной только больнице Чакао медицинская помощь была оказана 161 манифестанту.
Бронетранспортер, наехавший на демонстранта, загорелся после того, как участники протестов забросали его бутылками с зажигательной смесью. Многие люди пришли на акцию с противогазами.
Напомним,
жители Венесуэлы протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры, и требуют новых выборов.
Поводом для очередной волны массовых вступлений, организованных оппозицией, стал подписанный главой государства указ о внесении изменений в конституцию страны.
С начала апреля в результате беспорядков погибли уже более 30 человек, более 1300 были задержаны.Еще по этой теме