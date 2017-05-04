Смеяться или плакать: На саудовском ТВ закрасили непокрытую голову Меркель

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В соцсетях появился кадр из сюжета, показанного на саудовском телевидении, о визите в страну канцлера Германии Ангелы Меркель.

На нем немецкий политик изображена с ретушью в области непокрытой головы.

Напомним, во время встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом не стала соблюдать исламский «дресс-код», вынуждающий женщин покрывать голову.

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Как передает Independent, Меркель отказалась надевать платок. Без платков были и сопровождавшие канцлера журналисты.

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