Смеяться или плакать: На саудовском ТВ закрасили непокрытую голову Меркель

В соцсетях появился кадр из сюжета, показанного на саудовском телевидении, о визите в страну канцлера Германии Ангелы Меркель.

На нем немецкий политик изображена с ретушью в области непокрытой головы.

Напомним, во время встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом не стала соблюдать исламский «дресс-код», вынуждающий женщин покрывать голову.

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Twitter

Так показали Меркель по саудовскому ТВ. Не знаю, смеяться или плакать. pic.twitter.com/RVOxxx3Nq0— EugeneD. (@EugeneDX14) May 3, 2017

Как передает Independent, Меркель отказалась надевать платок. Без платков были и сопровождавшие канцлера журналисты.

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