Смеяться или плакать: На саудовском ТВ закрасили непокрытую голову Меркель

В соцсетях появился кадр из сюжета, показанного на саудовском телевидении, о визите в страну канцлера Германии Ангелы Меркель.
На нем немецкий политик изображена с ретушью в области непокрытой головы.
Напомним, во время встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом не стала соблюдать исламский «дресс-код», вынуждающий женщин покрывать голову.
Так показали Меркель по саудовскому ТВ. Не знаю, смеяться или плакать. pic.twitter.com/RVOxxx3Nq0— EugeneD. (@EugeneDX14) May 3, 2017
Как передает Independent, Меркель отказалась надевать платок. Без платков были и сопровождавшие канцлера журналисты.Еще по этой теме