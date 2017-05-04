В Сомали спецслужбы по ошибке убили министра

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министр общественных работ Сомали 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был застрелен сотрудниками служб безопасности, которые приняли его за вооруженного исламиста. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

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По данным СМИ, телохранители генерального аудитора Сомали Нура Фараха возле контрольно-пропускного пункта перед президентским дворцом открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр Абас. В результате перестрелки он погиб, еще один министр получил ранения.

В связи с ЧП президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию. Он также распорядился провести тщательную проверку трагедии.

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Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

В феврале этого года в стране прошли президентские выборы, страну возглавил Мохамед Абдуллахи Мохамед.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб, которую связывают с аль-Каидой.

Отметим, в марте в Сомали было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы голода.

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