В Сомали спецслужбы по ошибке убили министра

Министр общественных работ Сомали 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был застрелен сотрудниками служб безопасности, которые приняли его за вооруженного исламиста. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.
По данным СМИ, телохранители генерального аудитора Сомали Нура Фараха возле контрольно-пропускного пункта перед президентским дворцом открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр Абас. В результате перестрелки он погиб, еще один министр получил ранения.
В связи с ЧП президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию. Он также распорядился провести тщательную проверку трагедии.
Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.
В феврале этого года в стране прошли президентские выборы, страну возглавил Мохамед Абдуллахи Мохамед.
Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб, которую связывают с аль-Каидой.
Отметим, в марте в Сомали было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы голода.Еще по этой теме