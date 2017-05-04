Ле Пен освистали и закидали яйцами во время поездки в Бретань

 

Фото: AP/Scanpix

Кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во время поездки в Бретань 4 мая освистали и закидали яйцами. Инцидент попал на видео.

Противники Ле Пен в Бретани во время яичной атаки выкрикивали лозунги «Долой фашистов» и «Вам нечего здесь делать, мадам», сообщает BFM TV. На опубликованной телеканалом видеозаписи кандидата в президенты закрывают от яиц сотрудники ее личной охраны. Затем Ле Пен исчезает в здании.

Также видео инцидента появилось в Twitter:

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Twitter

Накануне во Франции прошли телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Ле Пен и ее соперник, лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон обменялись жесткой критикой в ходе теледебатов. Кандидат от «Национального фронта» назвала оппонента «любимцем системы и политических элит», предрекая социальные конфликты с стране в случае его избрания.

Макрон же заявил, что партия Ле Пен «процветает за счет многолетнего разжигания ненависти в среде французского народа». По его словам, намерение кандидата от «Национального фронта» закрыть границы страны и объявить о выходе из зоны евро и ЕС приведет к поражению Франции в борьбе против терроризма.

Экспресс-опрос компании Elabe после завершения трансляции дебатов показал, что 63% французов сочли Макрона более убедительным.

Первый тур выборов президента во Франции состоялся 23 апреля. На пост главы республики претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, в в первом туре одержал победу Макрон, набрав 24,01% голосов, Ле Пен оказалась на втором месте - 21,3%. Оба кандидата вышли во второй тур, который намечен на 7 мая.


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