Больше половины эстонцев одобряют принадлежность страны к ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

По сравнению с прошлым годом поддержка жителями Эстонии принадлежности страны к Европейскому союзу выросла, статус членства в ЕС одобряют две трети респондентов опроса Eurobarometer.

Две трети жителей Эстонии одобряют принадлежность страны к ЕС

На вопрос «Считаете ли вы, что для нашего государства хорошо быть в EС?» положительно ответили 67 процентов жителей Эстонии, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Это более высокий показатель, чем в среднем по ЕС, где он равняется 57 процентам.

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Принадлежность страны к ЕС считают плохим обстоятельством 6 процентов опрошенных, что на один процент меньше, чем год назад. Средний показатель по ЕС равняется 14 процентов.

Не смогли расценить членство страны в ЕС ни как хороший факт, ни как плохой 24 процента, ничего не смогли ответить 3 процента. Средние показатели по ЕС составляют соответственно 26 и 3 процента.

В обзоре заказанного Европейским парламентом опроса Eurobarometer говорится, что численность расценивающих членство своей страны в ЕС ни как хороший факт среди европейцев постоянно растет с 2007 года, то есть уровня критического периода. В то же время уровни поддержки членство своей страны в ЕС по-прежнему очень различаются, сообщило инфобюро Европейского парламента в Эстонии.

Исследование в Эстонии проводила фирма Kantar EMOR в период с 18 по 27 марта текущего года, были опрошены 1017 жителей Эстонии. По всему ЕС были опрошены в тот же период 27 901 человек.

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