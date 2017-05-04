Подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии на заседании в Астане. В таких зонах будут запрещены полеты авиации.

Как передает «Интерфакс», при этом два члена делегации сирийской вооруженной оппозиции демонстративно вышли из зала. Один из них во время речи главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова прокричал, что оппозиция не примет участия Ирана в качестве страны-гаранта.

Ранее в Дамаске поддержали предложение Москвы создать в стране зоны деэскалации.

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По итогам переговоров с президентом Турции глава РФ Владимир Путин заявил, что эта мера должна укрепить режим прекращения огня». По его словам, боевая авиация российских ВКС и сирийских властей прекратит свои действия в зонах безопасности в случае прекращения там боев.

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