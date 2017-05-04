Выборы во Франции: Обама выступил в поддержку Макрона

Экс-президент США «восторгался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон».
Бывший президент США Барак Обама призвал французов поддержать Эммануэля Макрона во втором туре президентской гонки. Соответствующее видеообращение американского политика обнародовано в Twitter Макрона.
По словам Обамы, выборы во Франции важны не только для французов, но для всего мира. Он также добавил, что Макрон отстаивает либеральные ценности, ведущую роль Франции в Европе и лучшее будущее для французов.
Экс-президент США добавил, что «восторгался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон».
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L'espoir est en marche. Merci @BarackObama. pic.twitter.com/0azZHLZLse— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 мая 2017 г.