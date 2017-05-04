Навальному выдали загранпаспорт и запретили выезд за границу

Оппозиционеру Алексею Навальному, несмотря на получение загранпаспорта, напомнили о запрете на выезд за границу. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, заявила ему, что осужденным запрещено выезжать за границу.

«Очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать заграницу законом запрещено!», — написал Кобзев, добавив, что она «требовала, чтоб он не смел и думать выехать зарубеж».

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Twitter

Очень настоятельно просила передать, что осуждённым выезжать заграницу законом запрещено!— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) 4 мая 2017 г.

Ранее сегодня Навальный сообщил, что, наконец-то, получил свой загранпаспорт и теперь может поехать за границу на лечение глаза после нападения с зеленкой.

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