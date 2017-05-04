Конгресс США одобрил 560 миллионов Украине

Сенат США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября - ред.), в котором предусмотрено выделение Украинее 560 миллионов долларов, передает Укринформ.

Общая сумма госбюджета составила в проекте 1,1 триллиона долларов. Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против.

Палата представителей проголосовала за документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета остается только президенту Дональду Трампу поставить свою подпись.

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Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный «шатдаун».

Обновленный бюджет предусматривает увеличение на 15 миллиардов расходов на оборону и дополнительные 1,5 миллиардов долларов для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Отметим, что в законпроекте Конгресс США запретил помощь Азову.

Также напомним, что недавно СМИ писали, что план бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8 процентов.

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