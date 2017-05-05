Жену Маккейна позвали работать в Госдеп

Супруга сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Меккейна Синди получит должность в Государственном департаменте США, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.

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По данным агентства, это может послужить снятию напряженности между администрацией Дональда Трампа и критикующими его консерваторами.

Какую должность может занять Синди Маккейн, пока не ясно, однако известно, что ей может быть предложена работа в качестве посла по особым поручениям, занимающегося проблемой борьбы против торговли людьми. Вопрос о предоставлении Синди Маккейн должности в Госдепартаменте, как указывает агентство, обсуждался, в частности, на прошлой неделе на состоявшемся в Белом доме обеде. На него были приглашены сенатор и его супруга.

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