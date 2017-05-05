СМИ: Пентагон признал удар по мечети в Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) признало, что авиация США 16 марта нанесла удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое было частью мечети. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два военных источника.

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По данным телеканала, Пентагон спустя несколько дней после атаки опровергал информацию о повреждении мечети после ударов и что были жертвы среди гражданских. В Минобороны США также настаивали, что тогда были уничтожены только боевики террористической группировки Аль-Каида, которые организовали встречу в здании недалеко от молитвенного дома.

Как отмечает CNN, американским военным запрещено наносить удары по зданиям, которые используются в религиозных целях.

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Напомним, в результате авиаудара неопознанных военных самолетов на мечеть в деревне Аль-Джина в окрестностях сирийского Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения.

Авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались в мечети для вечерней молитвы.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: First on CNN: Pentagon investigation: US hit mosque complex in Syria

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