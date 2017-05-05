Евросоюз не будет списывать долги Греции

В Евросоюзе не готовят мер по облегчению долгового бремени Греции. Об этом сообщило министерство финансов Германии, опровергнув информацию немецкой газеты Handelsblatt и недавнее заявление греческих властей.

По-прежнему действует соглашение, достигнутое министрами финансов стран еврозоны в мае 2016 года, согласно которому вопрос о смягчении долгового бремени будет рассматриваться после полного выполнения мер, предусмотренных третьей программой помощи Греции, говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что завершение реформ, которые Афины обязались провести, поможет стране справляться с погашением долгов. Поэтому правительство ФРГ считает правильным подождать до завершения действия третьего пакета помощи Греции в 2018 году.

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Представитель Европейского стабилизационного фонда ESM присоединился к позиции, изложенной в письме минфина ФРГ, и отметил, что вопрос о долговых послаблениях для Греции после завершения текущей программы помощи будет рассматриваться только в том случае, если в таких мерах будет необходимость.

Номинальное списание части долга Греции в ESM исключают.

Долги Греции составляют около 300 млрд евро. С 2010 года она получает финансовую помощь от международных кредиторов – Еврокомиссии, Евросоюза и МВФ. В 2015 году кредиторы согласовали с Афинами третий пакет финансовой помощи на общую сумму в 86 млрд евро. На встрече 22 мая министры финансов Еврогруппы будут принимать решение о выделении Греции очередного транша в размере 7,5 млрд евро.

Напомним, ранее МВФ пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктурирован.