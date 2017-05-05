Российский самолет с Сергеем Лавровым вторгся в воздушное пространство Эстонии

В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вторгся самолет госучреждения РФ. Речь идет о самолете ИЛ-96, который принадлежит государственному авиапредприятию «Россия», подчиненному Управлению делами президента РФ.

Транспондер самолета был включен, в момент нарушения границы ИЛ-96 не предоставил эстонским авиадиспетчерам план полета, также отсутствовал радиоконтакт.

Министерство иностранных дел известило посольство РФ об этом инциденте.

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Как пишет портал Rus.ERR, по неподтвержденным данным, на борту самолета находился глава МИД РФ Сергей Лавров, который направлялся с визитом в Финляндию.

Twitter

RUS MFA Lavrov approahcing Helsinki FIN pic.twitter.com/YfftEd4vD6— Air Force Freak (@AlRFORCEFREAK) May 3, 2017

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