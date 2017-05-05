Российский самолет с Сергеем Лавровым вторгся в воздушное пространство Эстонии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вторгся самолет госучреждения РФ. Речь идет о самолете ИЛ-96, который принадлежит государственному авиапредприятию «Россия», подчиненному Управлению делами президента РФ.

Транспондер самолета был включен, в момент нарушения границы ИЛ-96 не предоставил эстонским авиадиспетчерам план полета, также отсутствовал радиоконтакт.

Министерство иностранных дел известило посольство РФ об этом инциденте.

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Как пишет портал Rus.ERR, по неподтвержденным данным, на борту самолета находился глава МИД РФ Сергей Лавров, который направлялся с визитом в Финляндию.

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