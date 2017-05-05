Российский самолет с Сергеем Лавровым вторгся в воздушное пространство Эстонии

В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вторгся самолет госучреждения РФ. Речь идет о самолете ИЛ-96, который принадлежит государственному авиапредприятию «Россия», подчиненному Управлению делами президента РФ.
Транспондер самолета был включен, в момент нарушения границы ИЛ-96 не предоставил эстонским авиадиспетчерам план полета, также отсутствовал радиоконтакт.
Министерство иностранных дел известило посольство РФ об этом инциденте.
Как пишет портал Rus.ERR, по неподтвержденным данным, на борту самолета находился глава МИД РФ Сергей Лавров, который направлялся с визитом в Финляндию.
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RUS MFA Lavrov approahcing Helsinki FIN pic.twitter.com/YfftEd4vD6— Air Force Freak (@AlRFORCEFREAK) May 3, 2017