Пропало 900 000 литров конфискованного алкоголя: полицейские обвиняют крыс

Полиция штата Бихар на востоке Индии объяснила пропажу из полицейских участков конфискованного за нарушение законов штата алкоголя. По утверждению полицейских, около 900 тыс. литров спиртного выпили крысы, передает Khaleej Times.

Некоторые из конфискованных бутылок были уничтожены, однако большая часть алкоголя была похищена охочими до алкоголя грызунами, сказал глава полиции города Патна Ману Махарадж. Расследование инцидента продолжается.

Ману Махарадж уточнил, что полицейских подвергнут выборочной проверке с использованием дыхательного теста, чтобы проверить, не употребляли ли они сами конфискат, передает India Times.

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В штате Бихар полностью запрещен алкоголь. Главный министр штата Нитиш Кумар объявил о запрете вскоре после вступления в должность в апреле 2016 года, представляя его как способ борьбы с нищетой и домашним насилием.

После этого по всему штату начались поиски алкоголя с целью конфискации.

Более 40 тыс. человек были арестованы за незаконное хранение запрещенных напитков в домах и в магазинах.

В результате этих спецопераций возникли массовые залежи конфиската, хранившегося в качестве доказательств в полицейских участках. Некоторые полицейские участки даже арендовали для бутылок частные хранилища, передает BBC. Более 1000 полицейских участков в штате получили распоряжение регулярно проверять запасы конфискованного спиртного.

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Махарадж заявил газете The Hindu, что сотрудники полиции будут регулярно проверяться на употребление спиртного. Он предупредил, что если полицейские «не пройдут тесты, то могут потерять работу», а также подвергнуться преследованию в соответствии с законами штата. Согласно закону, за употребление и за продажу алкоголя в тюрьму можно угодить на 10 лет.

Между тем полиция в четверг арестовала президента Ассоциации полицейских Бихара Нирмала Сингха и члена этой ассоциации Шамшера Сингха за употребление спиртного. Они будут находиться под стражей до 18 мая.

Это не первый раз, когда полицейские города Патна обвиняют крыс-алкоголиков.

В 2007 году они утверждали, что крысы грызут банки с пивом и даже умудряются дырявить бутылки с виски.

Тогда полицейских тоже подозревали, что они списывают на крыс алкоголь, проданный на аукционах, однако алкогольной зависимости грызунов находилось подтверждение. В Патне, где хранились бутылки, привезенные со всего штата, были замечены пьяные крысы, которые нападали на людей вблизи полицейских участков, кусая прохожих за ноги.