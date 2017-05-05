Сборная России обыграла шведов в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сборная России обыграла команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею.

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Встреча прошла в пятницу в немецком Кельне и завершилась со счетом 2:1. Первыми шайбу забросили шведы. На 15-й минуте отличился Элиас Линдхольм. Россияне отыгрались в третьем периоде. На 44-й минуте дебютную шайбу за национальную команду забросил Сергей Андронов, выступающий за московский ЦСКА.

Победу подопечные Олега Знарка одержали в серии буллитов, решающую шайбу забросил Артемий Панарин.

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Следующий матч сборная России проведет 7 мая. Соперником будет сборная Италии, вернувшаяся в высшую лигу.

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