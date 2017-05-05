Москва о решении Совета Европы по Крыму: Ничтожно

В МИД России раскритиковали решение комитета министров Совета Европы по Крыму. Об этом сказано на сайте ведомства.

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации Крыму, в котором выдвинул ряд требований к России, в частности - восстановить Меджлис. РФ же является членом Совета Европы.

«РФ никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях. Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны», - заявили в российском МИД.

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В российском ведомстве добавили, что комитет министров «проштамповал» «киевские рассуждения о «тяжёлой доле» населения в виртуальном украинском Крыму».

При этом

в МИД РФ утверждают, что заявления Киева «не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым

и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации».

Накануне был опубликован текст решения Совета Европы по Крыму.

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