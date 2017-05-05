В Москве выселяют федеральный штаб Навального

Федеральный штаб президентской кампании оппозиционного политика Алексея Навального в Москве выселяют из помещения, сообщил глава штаба Леонид Волков. «Юристы собственника пришли в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали от нас съехать завтра», - написал он в пятницу, 5 мая, на своей странице в Facebook.

По информации BBC, арендодатель пришел в штаб вечером и сообщил о расторжении договора в одностороннем порядке уже со следующего рабочего дня - 10 мая. «Юристы пошли изучать бумагу - вообще-то наш договор подразумевает уведомление за месяц», - указал Леонид Волков.

За последние пять дней договоры аренды со штабами президентской кампании Навального расторгли шесть собственников в шести городах - помимо Москвы во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. «Есть гипотеза, что пошли по алфавиту просто», - отметил Волков. По его словам, среди причин называлось давление и угроза возбудить уголовное дело против отца собственника.

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«Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП (администрации президента РФ - Ред.). Гениальный стратегический ход. После зеленки», - предположил соратник Навального.

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