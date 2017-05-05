СМИ: у Путина есть новое секретное оружие в Сирии - чеченцы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Президент Путин «разместил в Сирии уникальное российское оружие - несколько подразделений чеченских и ингушских коммандос родом с неспокойного российского Северного Кавказа», - пишет в статье для Foreign Policy Нил Хауэр, старший разведывательный аналитик SecDev Group (Канада).

«Это расширяющееся присутствие позволяет Кремлю наращивать свою роль в воздействии на события на местах в момент, когда он «окапывается», намереваясь остаться здесь надолго. Возможно, подобные силы сыграют ключевую роль с точки зрения сдерживания любых действий режима Асада, которые были бы вредны для более масштабных интересов Москвы на Ближнем Востоке, а также обеспечивают Кремлю весьма эффективный метод проекции силы при сниженных политических издержках», - говорится в статье.

«Пока неясно, какова конкретная роль и точная численность новых бригад Кремля. В первых сообщениях открытых источников с мест утверждалось, что

в декабре было размещено около 500 чеченцев, а по некоторым оценкам, их было в общей сложности 300-400 человек.

Есть сведения, что численность ингушей несколько меньше - около 300. Хотя они называются «военной полицией», эти подразделения, по некоторым данным, набраны из элитных спецназовских формирований в чеченских вооруженных силах и используются в роли, которая далеко не исчерпывается обычной охраной тылов, типичной для таких подразделений: дежурство на блокпостах, распределение гуманитарной помощи, охрана баз и даже координация обороны проправительственных оплотов с силами режима», - пишет Хауэр.

Реклама

«Полагаю, это признак, что Москва нехотя признает, что увязла в этой трясине», - говорит Марк Галеотти, старший научный сотрудник Institute of International Relations (Прага). «Используемые в гибридной гражданско-военной роли, способные проводить операции широкого спектра, эти бригады стали для Кремля «палочкой-выручалочкой» в развертывании, когда он старается самоутвердиться на нескольких театрах боевых действий за границей», - пишет Хауэр.

По мнению автора, Москва ценит эти бригады не только за боеспособность. По его мнению, потери в Сирии среди северокавказского контингента вряд ли спровоцируют народное недовольство в России, так как «в российском обществе глубоко укоренилась обида на уроженцев Северного Кавказа, особенно чеченцев, после двух войн в 1990-х и многочисленных терактов в позднейший период».

«Если говорить цинично, [Путину было бы намного проще], если бы в Сирии погибали чеченцы или другие с Кавказа, чем люди из других регионов России», - говорит Григорий Шведов, редактор сайта «Кавказский узел».

Автор находит еще одно крупное преимущество для Москвы: «Уроженцы Северного Кавказа - почти поголовно мусульмане-сунниты, как и большинство населения в Сирии». Москва старается использовать это себе во благо. «Чеченским военным полицейским велели употреблять общие мусульманские термины, чтобы налаживать более дружеские отношения с населением - использовать различные религиозные эпитеты, приветствуя местных жителей во время патрулирования. Принятие этнически-русским военным суннитского ислама в ходе обряда, совершенного верховным муфтием Чечни на глазах у сирийцев в Алеппо, было еще одним пиар-маневром, который опирался на общность вероисповедания сирийцев и этих военнослужащих», - пишет Хауэр.

По данным автора, «северокавказские специальные силы выполняют в Сирии все более важные задания - это и охрана формирований сирийских курдов от набегов турок в Манбидже, и обеспечение успешной эвакуации повстанцев из предместий Дамаска в результате переговоров». Хауэр полагает, что Россия стремится расширить свое влияние на ключевые районы Сирии, особенно в условиях периодических трений со своими сирийскими и иранскими союзниками. Автор приводит пример: «По некоторым сведениям, официальные лица Ирана были разгневаны условиями прекращения огня в городе Алеппо, выработанными в декабре 2016 года при посредничестве России и Турции и без участия Ирана. Позднее Иран намеренно сорвал соглашение, воспользовавшись своими иракскими и сирийскими «опосредованными силами», чтобы возобновить бои в Алеппо. Неслучайно спустя несколько недель после этого в Сирию прибыли первые чеченские бойцы Москвы».

В конце января, продолжает Хауэр, когда поползли слухи, что у Асада инсульт, появились сообщения, что иранские силы готовятся привести к власти его брата Махера, а Махер, «по слухам, не числится в кремлевском списке предпочтительных преемников». Через несколько дней Асад вернулся в Дамаск, и все успокоилось. «Но этот инцидент подчеркнул, как важно Москве иметь свои наземные силы в сирийской столице», - пишет автор.

Автор также утверждает, что Москва использует в Сирии частную военную компанию (ЧВК). «Вначале она была известна под названием «Славянский корпус«. Первая миссия этой группы в Сирии в 2013 году оказалась крупной неудачей, но, после того как группа провела ребрендинг и заручилась более прочной поддержкой Кремля, она снова была размещена в Сирии как элемент официального вмешательства Москвы в 2015 году. Теперь группу, называемую «Вагнер», возглавляет Дмитрий Уткин, бывший офицер ГРУ, который вначале развернул ЧВК в операциях в Крыму и на Восточной Украине», - говорится в статье.

«Первая стадия «кавказского приключения» Москвы в Сирии закончилась 27 марта, когда чеченские военные полицейские вернулись на родину из первой командировки», - говорится в статье. «19 апреля Кадыров объявил, что в Сирии только что развернуто новое подразделение чеченцев», - пишет автор.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Putin Has a New Secret Weapon in Syria: Chechens

«Ингушский батальон тем временем продолжает действовать в Дамаске, его видели в центре столицы в течение апреля», - пишет автор. «В дамасском районе Джобар, где в марте были ожесточенные бои, повстанцы, по некоторым сведениям, перехватили переговоры, из которых следовало, что некоторые офицеры-ингуши, а также некоторые из оставшихся чеченцев в значительной мере координировали оборону проправительственных сил в этом районе. По некоторым сведениям, ингушский батальон вернется на родину из командировки в мае», - говорится в статье.

В заключение Хауэр прогнозирует: «Северокавказские батальоны, хотя их роль вряд ли намного расширится в обозримом будущем, останутся передовыми отрядами в масштабной стратегии Москвы по расширению ее влияния в Сирии».

Еще по этой теме
Кадыров подтверждает отправку чеченских военнослужащих в Сирию

Кадыров подтверждает отправку чеченских военнослужащих в Сирию

СМИ узнали о сотнях чеченцев, пытающихся получить статус беженцев в Польше

СМИ узнали о сотнях чеченцев, пытающихся получить статус беженцев в Польше

Кадыров рассказал о чеченских террористах на «турецком берегу»

Кадыров рассказал о чеченских террористах на «турецком берегу»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак Wo&Men

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

СМИ: На съемки нового «Чужого» кровь доставляли бочками Showbiz

СМИ: На съемки нового «Чужого» кровь доставляли бочками

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел Hi-Tech

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
http://alkoutlet.lv

Темы

 